سليم عساف يطرح "رفيقة روحي" -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني سليم عساف أغنيته الجديدة "رفيقة روحي "، تزامناً مع عيد الحب، اذ تحمل الطابع الرومانسي، واعتمد فيها على البساطة من ناحية اللحن والكلام القريب من المستمع، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، وقد أرفقها بـ Lyrics Video مناسباً لمضمونها وأجوائها الدافئة والهادئة.
ويقول مطلع أغنية "رفيقة روحي":
"عم تتخايلي
تعيشي معي
كل ليلة صوتي تسمعي
تكوني إلي كل العمر
ورفيقة روحي عالمكشوف
يا مجننتيني من بين ألوف
تعي لقلبي عملي معروف
بعرف هالكون قديش كبير
لكن شو بحبك مش معروف..".
وكان سليم عساف طرح مؤخراً أغنيتين بالوقت نفسه، هما "قلبي حديد" و"جمالو"، وقد حققتا نجاحاً لافتاً.
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