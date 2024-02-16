رمضان 2024| أحمد مجدي يواصل تصوير "سر إلهي" استعدادًا لعرضه

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفنان أحمد مجدي، تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسل "سر إلهي"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

ويشارك في مسلسل سر إلهي، روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي، إخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، حول سيدة من حي شعبي متزوجة من الفنان محمد ثروت، تدخل في صراعات عديدة.

آخر أعمال الفنان أحمد مجدي

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد مجدي، مسلسلي "الأجهر، تلت التلاتة"، الذي شارك بهما في دراما رمضان الماضي 2023.

يذكر أن مسلسل "الأجهر" يُتهم يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغيير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.

المسلسل تأليف ورشة ملوك، إخراج ياسر سامي، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم، بينهم: درة، ناهد السباعي، أنوشكا، محمود قابيل، سيد رجب، خالد زكي، أحمد صفوت، وأحمد مجدي.

جدير بالذكر أن مسلسل "تلت التلاتة" في إطار درامي، يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة.

المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، مي سليم، أحمد مجدي، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.