ندوة العلاج النفسي الذاتي وآلية التعامل مع الضغوط بمكتبة مصر الجديدة غداً

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة في الساعة الخامسة من مساء غد السبت ، ندوة بعنوان " العلاج النفسى الذاتى " ، والتى تهدف الى نشر ثقافة عالج نفسك بنفسك بتوجيه من الطبيب النفسى الاستشارى بدون الحاجة لدخول مصحة، كما تهدف لنشر فن العلاج النفسى الذاتى.. للضغوط والقلق والاكتئاب والضبط الذاتى للمسارات العصبية.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ، ان الجمعية تسعى الى تنظيم مثل تلك الندوات بهدف مساعدة من يحتاج الى العلاج النفسى على تحقيق أكبر قدر متاح من الاستقرار و الصحة النفسية ، و مساعدته على تخطي الصعوبات الحياتية ، الانفعالية ، والتي قد تؤثر سلباً على استمتاعه بالحياة ، و تحول بينه و بين تحقيق أهدافه.

يحاضر فى الندوة الدكتور رامز طه ، استشارى الطب النفسى وعلاج الادمان ، ويأتى عنوان المحاضرة " الضبط الذاتى لمنظومة المسارات العصبية" وتشمل الندوة عدة محاور تدور حول الاساليب والتكنيكات المستخدمة ،مثل الاسترخاءالمتكرر ، والتنفس العميق ببطء ، تعديل التفكير.

والتخلص من الافكار السلبية والانهزامية الهدامة والمزعجة، تهدئة وتعديل الحوار الذاتى ، والتدريب على الخلوة والتأمل، وتنمية الجوانب الروحية والدينية ، والتدعيم ومكافئة الذات عقب كل سلوك مرغوب ، الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية والاسرية ، والرياضة ، والتشجيع على حضور العلاج الجمعى والسيكودراما .