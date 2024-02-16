القائمة الكاملة لأولى حفلات الليالي السعودية المصرية في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد دار الأوبرا، لانطلاق لأولى حفلات الليالي السعودية المصرية، يوم الأحد المقبل، وذلك تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة من النجوم، الذين لديهم شعبية كبرى سواء في مصر أو بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يحيي الحفل كلا من : "الكينج محمد منير والفنان ماجد المهندس، ‏والفنانة شيرين في القاهرة".

ويأتي ذلك الحفل بالتنسيق بين المستشار تركي آل الشيخ، ووزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، لإطلاق أولى الحفلات السعودية المصرية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل 18فبراير باستخدام أحدث تقنيات الصوت والصورة، ويشارك في الحفل كبار النجوم السعوديين والمصريين.