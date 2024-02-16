شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان دبا الحصن للمسرح بالشارقة اليوم.. مصر تشارك بـ"ورقة طلبات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح، اليوم، إدارة المسرح بالشارقة بقيادة الفنان أحمد بو رحيمة الدورة السابعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً بمركز دبا الحصن الثقافى، والذى يقام فى الفترة من 16 حتى 20 من فبراير.

ويشارك بالدورة السابعة من المهرجان خمسة عروض مسرحية، حيث يشارك من مصر العرض المسرحي "ورقة طلبات" من إخراج الفنان محمد عادل، ومن الإمارات عرض " بعض الأشياء " من إخراج محمد جمعة ، ومن الكويت عرض " أصل الحكاية " من إخراج فيصل عبيد ، ومن المغرب عرض " معلقات " إخراج محمد الحر ، ومن سوريا عرض " لقاء " إخراج عروة العربي .

مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي يُعنى بالعروض المسرحية التي تبني جمالياتها ودلالاتها على مواجهة درامية بين شخصيتين فوق خشبة المسرح، ويستضيف المهرجان في دورته خمسة عروض عربية.