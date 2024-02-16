بعد سبع سنوات، شاكيرا تعود بقوة وبألبوم جديد ورسالة لجميع النساء

أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا في الساعات الماضية عن ألبومها القادم “Las Mujeres ya no lloran “، المقرر إصداره في ٢٢ آذار/مارس القادم وهو أول إصدار كامل لشاكيرا منذ سبع سنوات حيث يقال إنه يعكس التغييرات المهمّة التي مرّت بها خلال هذا الوقت.

وقالت شاكيرا في بيان: “إن صنع هذا العمل كان بمثابة عمليّة كيميائيّة. أثناء كتابة كل أغنية كنت أعيد بناء نفسي. وأثناء غنائها، تحوّلت دموعي إلى ألماس، وضعفي إلى قوة”.

يعطينا هذا البيان لمحة عن الرحلة العاطفيّة التي شكّلت إنشاء الألبوم الذي يتضمّن ١٦ أغنية، بعضها تم إصدارها بالفعل كأغاني فرديّة.

وتشمل هذه “جلسات موسيقى BZRP 53″ مع Bizarrap، و”TQG” مع Karol G، و”Te Felicito” مع Rauw Alejandro، و”Copa Vacía” مع مانويل توريزو. ومع هذه المجموعة المتنوّعة من عمليات التعاون، يَعد الألبوم بإظهار تنوّع شاكيرا كفنانة.

من الواضح أن شاكيرا كانت في سلسلة انتصارات، مع العديد من الأوسمة والإنجازات في الآونة الأخيرة. لم تفُز أغنيتها المنفردة “BZRP Music Sessions Vol.53” بجائزة أغنية العام وأفضل أغنية بوب في حفل توزيع جوائز غرامي اللاتينية لعام ٢٠٢٣ فحسب، بل حطّمت أيضًا العديد من الأرقام القياسيّة العالميّة.

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حصلت الأغنية، التي تتعمّق في موضوعات شخصيّة تتعلّق بشريكها السابق جيرارد بيكيه، على أكثر من ٨٠ مليون مشاركة على Spotify خلال الأسبوع الأول من إصدارها وقد جمعت منذ ذلك الحين أكثر من ٨٨٥ مليون استماع.

بالإضافة إلى إنجازاتها الموسيقيّة، تمّ تكريم شاكيرا بجائزة Video Vanguard في حفل MTV Video Music Awards لعام ٢٠٢٣. وخلال أدائها في هذا الحدث، وجّهت رسالة قويّة باللغة الإسبانية، أعربت فيها عن امتنانها لجمهورها في أميركا اللاتينية وشدّدت على الإلهام الذي منحوها إياه بوقوفهم الى جانبها.

ومن الواضح أن شاكيرا تواصل التطور كفنانة مع الحفاظ على وفائها لجذورها.