إنتحار يوتيوبر شهير بجرعة زائدة من المخدرات بعد تورطه بقضية جنـ ـسية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الأجهزة الأمنية في ولاية لوس أنجلوس الأميركية، أنها وجدت اليوتيوبر الشهير موديا سيديك، والمعروف بـ توماد - Twomad، ميتاً في منزله، عن عمر يناهز الـ23 عاماً.



وكان اليوتيوبر الشهير قد اختفى عن الأنظار، وإعتذر عن المشاركة في عدة مناسبات، ما أثار إنتباه متابعيه.

ولم يعلن عن وفاته الا بعد ايام قليلة من حدوثها، لكن التقارير الأولية ذكرت أنه توفي بجرعة زائدة من المخدرات، بعدما قرر إنهاء حياته، إثر تلقيه تهديدات بالقتل، بسبب تورطه في قضايا تحرش جنسي بالقاصرين والإغتصاب، وذلك بحسب ما أدلى به كثيرون، بعد الإعلان عن وفاته.