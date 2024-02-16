العثور على زوج فنانة مغربية شهيرة مقتولاً

ميرنا وليد - بيروت - عُثر على زوج الفنانة المغربية الشابة، ريم فكري، جثة هامدة، وذلك بعد الإبلاغ في 8 شباط/ فبراير، عن اختطافه بواسطة سيارة رباعية الدفع.



وأعلنت السلطات المغربية عن توقيف المشتبه به الرئيسي في الجريمة، بمدينة الدار البيضاء، واتُهم بالاختطاف والاحتجاز المرتبط بالتعذيب والقتل، وأشارت إلى أن المتهم رجل فرنسي من أصول مغربية.

وبحسب المعلومات، فإن المشتبه به قام بارتكاب الجريمة في منزله بمنطقة المنصورية بالقرب من المحمدية، ويُعتقد أنه تخلص من جثة الضحية عبر إلقائها في نهر إحدى ضواحي الرباط.

كما تقول المعلومات الأولية، أن جسد الضحية تم تقطيعه وتوزيعه عبر عدة أكياس بلاستيكية، ثم تم إلقاء الأكياس في نهر وادي سلا.

وتعمل الشرطة العلمية والتقنية على إجراء عمليات مسح تقني في مسرح الجريمة، و تستمر الفرق الأمنية الأخرى بالتعاون مع الوقاية المدنية في تمشيط المجرى النهري المشتبه به كموقع للتخلص من الجثة.

يشار إلى أنه تم توقيف خمسة أفراد آخرين يُشتبه بتورطهم في القضية تحت الحراسة النظرية.

وقامت السلطات الأمنية باستجواب الفنانة الشابة، وأكد محامي ريم ، مراد العجوطي، أن موكلته لا تمتلك معلومات كافية حول القضية، كما أكدت ريم أن حضورها لمقر الأمن كان لتقديم شكوى تتعلق بسيارتها الخاصة.

