أريانا غراندي توجه تحية أنيقة إلى ماريا كاري

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة العالمية أريانا غراندي تحية مبتكرة إلى مواطنتها وزميلتها ماريا كاري، عن طريق الموضة.

ونشرت أريانا صورة عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها مرتدية "تي شيرت" بمقاس كبير، ومطبوع على واجهته صورة كاري من ألبومها "الفراشة Butterfly " الذي صدر عام 1997، واتلذي حقق نجاحاً كبيراً حول العالم.

وأعادت ماريا نشر صورة أريانا، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "لقد فعلتها بكامل الأناقة".

يذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد يوم واحد من إعلان الثنائي أنهما سيجتمعان من أجل إعادة توزيع أحدث أغنية منفردة لغراندي "Yes, And?"، والتي صدرت اليوم الجمعة قبل ساعات قليلة.

وكانت غراندي قد أكدت في تصريحات إعلامية، أن تعاونها الموسيقي مع كاري، بمثابة حلم يتحقق مع أيقونتها.

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