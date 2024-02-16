نجم يشتـ م زميله وبعدها حصل ما لم يكن متوقعا

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ميرنا وليد - بيروت - حالة من الجدل أُحدثت في الوسط الفني في تركيا بسبب قيام المغني سردار اورتاش بـ شتـ م زميله المغني تاركان خلال بث مباشر على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مما وجّه له العديد من المتابعين الإنتقادات بسبب كلامه.
الا ان اللافت في الأمر هو اعتذاره منه في اليوم التالي عند استيقاظه، قائلا: "استيقظت للتو ولا اتذكر شيء أبداً ، عند أخذي الكثير من العلاجات مع بعضها هذا ما يحدث معي ، اعتذر من تاركان".
وقد شكل هذا الأمر ضجة كبيرة، الا ان تاركان لم يعلّق بعد.
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