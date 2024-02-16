روبي تطرح أغنيتها الجديدة " لو يرجع "

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية روبي أغنيتها الجديدة "لو يرجع"، في عيد الحب.

أغنية "لو بيرجع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي ومكس وماستر هشام البنا، وتوزيع رقمي فيرال ويڤ.

وكانت قد شاركت روبي بوستر العمل مع متابعيها، وأرفقته بتعليق: "قريباً لو يرجع".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور روبي، وأعربوا عن حماسهم الكبير لسماع الأغنية الجديدة، وتمنوا لها النجاح الدائم.

يذكر أن روبي كانت قد أطلقت منذ فترة أغنية "3 ساعات متواصلة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي توما، وتوزيع رقمي فيرال ويڤ.

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