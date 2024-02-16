القومي للمسرح يخلد ذكرى فناني مصر الحاليين والقامات الفنية الراحلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، في التأريخ الموثق لذكرى ميلاد ووفاة الراحلين من القامات الفنية المصرية، وذكرى ميلاد الفنانين الحاليين المستمرين في عطائهم الفني - أطال الله عمرهم جميعا، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

وكان بدأ هذا التأريخ منذ يناير الماضي، بهدف التعريف والتذكير بعظماء الفن المصري، وتخليد تلك الذكرى باعتبار هؤلاء المبدعين رموزا وقدوة للأجيال الحالية والقادمة.