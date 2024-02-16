تم تداول مقطع فيديو يظهر لحظة لقاء مؤثرة بين مودل روز، المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعائلتها في المملكة بعد فترة طويلة من الفراق.

وعندما دخلت روز المنزل، كانت تبكي من السعادة، ثم عانقت أخاها بشدة وهي تحتضن هاتفها وتوثق هذه اللحظة المميزة.

الفيديو يظهر أيضًا روز وهي تعانق والدتها، التي كانت تبكي بشدة من شوقها لابنتها، وتعبيرًا عن سعادتها قالت: “يا بعد عمري يا بعد قلبي اسم الله عليك”.

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ 10 سنوات.. شاهد مودل روز توثق لحظة عودتها للسعودية ولقاء والدتها وشقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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