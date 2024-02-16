محمد ثروت يشوق متابعيه لدوره في مسلسل "سر إلهي"

ميرنا وليد - بيروت - شوق الممثل المصري محمد ثروت، متابعيه لدوره في مسلسل "سر إلهي" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وشارك محمد ثروت متابعيه عبر حسابه الرسمي، البوستر الخاص بدوره في المسلسل، وأرفقه بتعليق، قال فيه: "بسم الله، توكلنا على الله، انتظروني في مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا، تأليف: أمين جمال، إخراج وتصوير: رؤوف عبد العزيز".

يذكر أن مسلسل "سر إلهي" من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ15 حلقة.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الممثلين، من بينهم: روجينا، صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي.

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