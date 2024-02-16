بالصور- سعر خيالي لفستان دانا حوراني الرائع..إليكم التفاصيل

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية دانا حوراني في أخر ظهور لها خلال حضورها حفل مجلة "Vogue" العربية، حيث كانت ترتدي فستان باللون الأسود طويل و ضيق من دون أطمام سترابليس مكشوف الصدر طرز غليه قفازان لليدين بطريقة مميزة، و إعتمدت تسريحة تركت فيها شعرها منسدلاً مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
الفستان الذي إرتدته دانا حوراني من دار أزياء SAINT LAURENT العالمي و وصل سعره إلى 5 ألاف يورو.
و في وقت سابق، طرحت دانا حوراني أغنيتها الجديدة، "صابر"، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
أغنية "صابر" هي أغنية هادئة تحتوي على عدد من اللوحات الفنية الراقصة التي تشارك فيها دانا.
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