جو قويق أحيا حفل عيد الحب في دبي وحصد نجاح أغنيته الجديدة "سلامات سلامات"

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني جو قويق، حفل عيد الحب في دبي، وأشعل الأجواء بغنائه أغنياته الخاصة، خصوصاً أغنيته الجديدة "سلامات سلامات"، التي أطلقها مؤخراً، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور في الحفل.



كما غنى جو قويق العديد من الأغنيات، من بينها للفنانين ملحم بركات وراغب علامة ووائل كفوري، وأبدع في أدائه بصوته الجميل.

يذكر أن أغنية "سلامات سلامات" من كلمات وليد الليثي، ألحان محمد الشرنوبي، توزيع موسيقي تيام طارق، وأخرج الكليب أنطوني أشقر، وتلاقي الأغنية إعجاب الكثير من المتابعين في لبنان، والعديد من الدول العربية.