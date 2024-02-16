شاهد جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد حفيدته بلقطات مؤثرة

احتفل الفنان السوري جورج وسوف بعيد ميلاد حفيدته “آميا” التي ولدت في يوم عيد الحب 14 فبراير/شباط.

ونشر وسوف مقطع فيديو مؤثر على حسابه في إنستغرام يجمع لقطات من ولادة حفيدته وصور له معها.

وعلق وسوف على الفيديو قائلاً: “اسم حفيدتي آميا يعني حب الله، وهي ولدت يوم عيد الحب. كل سنة وأنت فرحة البيت وضحكته الله يحميكي يا جدو ويحمي ولاد العالم”.

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