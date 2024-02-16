تطورات جديدة في قضية الفاشينيستا فاطمة المؤمن

رفضت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت، الخميس، إخلاء سبيل الفاشينيستا فاطمة المؤمن، مجدداً.

وتم تأجيل جلسة المحاكمة إلى 14 مارس/آذار المقبل.

وجاء ذلك بعد طلب استعجال تقدمت به فاطمة المؤمن لتغيير موعد الجلسة المقررة في 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتسعى فاطمة المؤمن إلى إلغاء حكم حبسها 3 سنوات وسحب رخصة القيادة منها لمدة سنة.

وينتظر ضحايا الحادث صدور حكم الاستئناف ليصبح نهائياً، ثم رفع دعوى مدنية للمطالبة بالدّية الشرعية.

ووقع حادث سير في 24 سبتمبر/أيلول 2023، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة شخص واحد.

وتم احتجاز فاطمة المؤمن للتحقيق في القضية، ووجهت لها 10 تهم، منها القتل الخطأ والإصابة بالخطأ والقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرة وتجاوز السرعة المقررة والإشارة الضوئية الحمراء.

وقضت محكمة الجنح الكويتية في 25 أكتوبر/تشرين أول 2023 بحبس فاطمة المؤمن 3 سنوات مع سحب رخصة القيادة منها لسنة.

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