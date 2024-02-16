العثور على زوج مغنية مغربية شهيرة مقتولاً.. وتفاصيل صادمة حول مصير الجثة

تم العثور على جثة زوج الفنانة المغربية الشابة ريم فكري، بعد أن تم الإبلاغ عن اختطافه في 8 فبراير/شباط الحالي من قبل أشخاص يستقلون سيارة رباعية الدفع.

ووفقًا للتفاصيل، ألقت السلطات المغربية القبض على المشتبه الرئيسي في هذه الجريمة الشنيعة في مدينة الدار البيضاء. ووجهت له تهمًا بالاختطاف والاحتجاز والتعذيب والقتل، ويُفترض أن المتهم هو رجل فرنسي من أصل مغربي.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، يعتقد أن المشتبه به ارتكب الجريمة في منزله بمنطقة المنصورية بالقرب من المحمدية، وقد قام بالتخلص من جثة الضحية عن طريق إلقائها في نهر في إحدى ضواحي الرباط.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن جثة الضحية تعرضت للتقطيع وتم تجزئتها ووضعها في عدة أكياس بلاستيكية بعد وفاتها، ثم تم رمي هذه الأكياس في نهر وادي سلا.

وقام المشتبه به بحرق ملابسه وتنظيف السيارة التي استخدمها في عملية الاختطاف في محاولة لإخفاء أي أدلة تدينه.

وفي الوقت الحالي، يقوم خبراء الشرطة العلمية والتقنية بإجراء تحقيقات فنية في موقع الجريمة، وتستمر الفرق الأمنية بالتعاون مع الوحدات الإنقاذية في التفتيش عن جثة الضحية في النهر.

بالإضافة إلى المشتبه به الرئيسي، تم احتجاز خمسة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في الجريمة ويخضعون للتحقيقات الأمنية لكشف ملابسات الحادث.

وتم استجواب الفنانة الشابة ريم فكري، التي تزوجت في أغسطس/آب الماضي، من قبل السلطات الأمنية في الدار البيضاء في وقت سابق هذا الأسبوع.

محامي الفنانة، مراد العجوطي، أكد أنها حضرت مقر الشرطة لتقديم شكوى تتعلق بسيارتها الخاصة وليس لديها معلومات كافية حول القضية.

وتشير المعلومات إلى أن الجريمة المروعة نشأت عن خلافات سابقة بين المشتبه به والضحية، وتتعلق بتسوية حسابات غير قانونية.