ليلى علوي توجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة ليلى علوي، رسالة للمستشار تركي آل الشيخ، بعد اعلانه تحقيق فيلمها "شوجر دادي" لمبلغ 500 مليون جنيه.

ونشرت ليلى، فيديو للمستشار تركي آل الشيخ يتحدث فيه عن فيلمها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بشكر معالي المستشار ترك ال الشيخ وكل جمهوري في السعودية على محبتكم وأتمنى القادم دائما يحوز على رضاكم ومحبتكم".

وقال المستشار تركي آل شيخ بالفيديو، إن ليلى علوي وبيومي فؤاد استطاعا العام الماضي أن يحققوا بفيلم "شوجر دادي" 500 مليون جنيه في السينمات السعودية وهو العمل المصري الرابع الأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ المملكة العربية السعودية.

فيلم "شوجر دادي" خاض بطولته ليلى علوي وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وحمدي الميرغني وفرح الزاهد ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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