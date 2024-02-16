بمناسبة عيد الحب.. ميشيل مساك على مسرح نهاد صليحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا الفنان الشاب ميشيل مساك، أول أمس الأربعاء، حفلًا بمناسبة عيد الحب، وقدم مجموعة من الأغاني لكبار المطربين، إلى جانب أغانيه الخاصة.

وقدم "مساك" باقة متنوعة من الأغاني خلال حفله الذي أقامه على مسرح نهاد صليحة، بمناسبة عيد الحب، منهم: "جوني كاشو" و"على باب السيما" لأمير عيد و"الليلة يا سمرا" و"علموني عينيكي" لمحمد منير، و"أوقات يا دنيا" لمحمد فؤاد، و"مرسال لحبيبتي" لفرقة مسار إجباري.

بالإضافة إلى أغنية "ساكنة" من تأليف محمود السداوي، وألحان أحمد هشام نظمي، و"الحلوة" من تأليف حسام حسين، وأغاني أخرى من تأليفه وألحانه، مثل "ليللي، تعرفي، ومسافر".

ميشيل مساك، ممثل ومطرب مصري، شارك في مسرحية "حبيبتي من تكون"، والتي دارت أحداثها حول قصة حياة عبد الفنان عبدالحليم حافظ، من إخراج خيري بشارة، وشارك في عدة أعمال منها مسلسلات: "جعفر العمدة، أسيل، المداح، ورق التوت، لا تطفئ الشمس، زلزال، البرنس، كوفيد 25، فلانتينو، طلعت روحي، وفي ال لالا لاند".

ويُشارك "مساك" في مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، والذي سيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني المُقبل، من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، ومن المقرر أن يدور في إطار 15 حلقة.