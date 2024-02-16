مسلسلات رمضان 2024.. باهر دويدار: كتبت "صيد العقارب" من سنين وتحمست لـ"مسار إجباري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال السيناريست باهر دويدار إن مسلسل صيد العقارب الذي تلعب بطولته النجمة غادة عبدالرازق ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، كتبه قبل 10 أعوام تقريبا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc": "العمل له معايا قصة لطيفة ربما تكون ملهمة لزملاء آخرين، وهي أن سنة 2014 كنت شغال في الأمم المتحدة وتركت العمل هناك، وعدت إلى مصر، وكنت أمر بظروف صعبة وكنت قدمت مسلسل (حكايات بنات) ولا أجد فرصة وقررت أن أكتب لنفسي، وبدأت العمل على فكرة صيد العقارب في ظروف قاسية ورفعت معنوياتي لأنه مختلف".

وتابع "واتحركت الدنيا بشكل مختلف عملت (حق ميت) و(كلبش) وكل شوية ارجع للفكرة دي وأطور فيها اكتر، لكن ظروف الإنتاج الفترة اللي فاتت مسمحتش تتعمل، إلى أن كلمتني غادة وكان نفسي اشتغل معاها من زمان لأنها نجمة كبيرة وموهبة أي حد يتمنى يشتغل معاها وتحمست للفكرة جدا".

"صيد العقارب" إخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، محمود عبدالمغني، محمد علاء، سيمون، منال سلامة، أحمد ماهر.

وعن قيامه بكتابة معالجة مسلسل "مسار إجباري" والذي يُعرض في نفس الموسم الرمضاني، قال "تحمست لمسلسل مسار إجباري وإننا نقدم بطولة شبابية في رمضان، لإن الناس كانت بتخاف شوية من تصدير وجوه شابة في الموسم الرمضاني، وأنا في بداياتي كان دايما ببقى طالع ومعايا نجوم جداد، حبيت أعيد التجربة وهي تجربة ممتعة فيه فرق جيل بيني وبينهم، وانضم زملاء آخرين أمين جمال ومحمد محرز لكتابة المسلسل وتكملة الحلقات بناء على المعالجة الدرامية التي كتبتها".

"مسار إجباري" إخراج نادين خان، بطولة أحمد داش، عصام عمر، بسمة، صابرين ورشدي الشامي.

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