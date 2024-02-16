تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ أحمد حلمي عن"تييت"..والأخير:"مبسوط بانطباع الجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث النجم أحمد حلمي، عن تجربته بمسرحية "تييت" التي تعرض حاليا على مسرح أبو بكر الشدي بالممكلة العربية السعودية برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

ونشر تركي آل الشيخ، فيديو لأحمد حلمي، عبر حسابه على فيسبوك، وقال "حلمي" فيه: "أهلا بمتابعينا في كل حتة بالعالم، احنا بنعرض مسرحية تييت بموسم الرياض على مسرح أبو بكر الشدي، والحقيقة الواحد بيخاف يقول أي كلمة يحرق الأحداث.. بنبقى مستنيين الناس نفسها تتفرج وتحكم".

وتابع حلمي: "الحقيقة مبسوط جدا من انطباع الجمهور اللي دخل المسرحية لأنه ممتاز وده رأي الناس مش حكمي أنا على العمل".

وأوضح أحمد حلمي: "فخور وسعيد جدا إن المسرحية نالت إعجاب الجمهور والحقيقة دي اللي الواحد بيشتغل عشانها إن الناس تتبسط، واننا نقدم فن يعجب الناس، فيحس إنه بيقدم حاجة".

وأضاف: "أتمنى أن الأيام اللي موجودين فيها هنا يشوفنا عدد كبير من الجمهور والمملكة كلها تتفرج عليه .. شكرا للجمهور الجميل والخطير اللي بنتشرف بمشاهدته".

تدور أحداث مسرحية "تيييت" في إطار كوميدي حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجري حياة الأستاذ ووجهات نظره.

المسرحية بطولة أحمد حلمي، حمدي الميرغني، وهنا الزاهد، ومحمد رضوان، وعدد من الفنانين، وإخراج هشام عطوة.

https://www.facebook.com/reel/414748774545002

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