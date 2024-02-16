مشوار عبده داغر برؤية إيناس جلال الدين في أمسية ثقافية بمعهد الموسيقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعقد دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر أمسية ثقافية لتوقيع ومناقشة كتاب عبده داغر.. ظاهرة فنية غير قابلة للتكرار، أحدث مؤلفات الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين مدير عام التخطيط الموسيقي بالإذاعة المصرية والتي تدير الأمسية وتستضيف كل من المايسترو أمير عبدالمجيد، عازف الكمان محمد ظهير، ويتخللها فيلما وثائقيا عن المشوار الفني للموسيقار الراحل الكبير عبده داغر من إنتاج المركز القومي للسينما وإخراج وحيد مخيمر إلى جانب فقرات فنية أداء الضيوف وذلك في السابعة مساء الاثنين 19 فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يشار أن الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين تشغل حاليا منصب مدير عام التخطيط الموسيقي والغنائى بالإذاعة المصرية وعضو اللجنة العلمية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تعد وتقدم صالون ثقافي شهري بقصر الأمير بشتاك تناقش خلاله كل ما يخص الموسيقي المصرية والعربية، صدر لها العديد من المؤلفات عن نخبة من المبدعين المصريين منهم الموسيقار علي إسماعيل، المؤلف والموزع فؤاد الظاهري، الفنان محمد منير وغيرهم .

جدير بالذكر أن الموسيقار عبده داغر أحد الرموز الموسيقية البارزة، لقب بملك التقاسيم واشتهر بأسلوب ومنهج مميز في العزف والتأليف يعتمد على استعراض امكانات الآلات الموسيقية لتطوير القوالب القديمة بدلا من حصرها في محاكاة الصوت البشري.

ولد عبده داغر بمدينة طنطا عام 1936، وكانت بدايته مع العود، تعلم العزف عليه في سن السابعة على غير رغبة والده، ثم جذبته آلة الكمان وتعلمها في سن العاشرة، وفي شبابه ونتيجة لموهبته ومهارته عمل كعازف للكمان في الفرق الخاصة بكبار المطربين، منهم: أم كلثوم، محمد عبدالوهاب ومحمد عبدالمطلب، أسس مع الموسيقار عبدالحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية.