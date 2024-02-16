الليلة.. "MBC1" تنقل أمسية "ليلة الأمير سعود بن عبدالله" على الهواء مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن فعاليات وحفلات موسم الرياض، تنظم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أمسية استثنائية تحمل اسم "ليلة الأمير سعود بن عبدالله".

وتشهد الأمسية مشاركة نجوم الغناء في العالم العربي، وهم: "فنان العرب" محمد عبده، المطرب رابح صقر، المطربة نوال الكويتية، المطربة أحلام، الفنان ماجد المهندس والفنانة أميمة طالب، وتنقل قناة MBC1 الحفل على الهواء مباشرة مساء اليوم الجمعة 16 فبراير.

جدير بالذكر أن موسم الرياض يشهد إقامة العديد من الفعاليات الفنية المختلفة ما بين الحفلات الغنائية والموسيقية المتنوعة، والتي يحييها النجوم من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب العديد من المسرحيات التي يشارك في بطولتها كبار نجوم الفن.

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