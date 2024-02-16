شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تطرح بوسترات مسلسل "لحظة غضب" للعرض فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it الإلكترونية البوسترات التشويقية لمسلسل "لحظة غضب"، أحدث إنتاجات المنصة الخاصة، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024.

نشرت المنصة بوسترات ترويجية لأبطال العمل، وهم: صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، على قاسم، وعلقت على البوسترات، قائلة: "انتظروا مسلسل لحظة غضب من أعمال WATCHIT الأصلية فى رمضان حصريًا على WATCH IT".



صبا مبارك

مسلسل "لحظة غضب" مكون من 15 حلقة، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجناينى، كما يجمع الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.

يذكر أنه يعرض لصبا مبارك خلال الوقت الحالى مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كورى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.



علي قاسم



محمد شاهين