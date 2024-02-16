شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ومحمد منير ورامى صبرى وشارموفرز نجوم حفلات القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد، اليوم الجمعة، إحياء عدد من نجوم الغناء للحفلات الغنائية فى مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، فى موسم منتصف العام وقبل حلول شهر رمضان الكريم.

أولى هذه الحفلات مع النجوم محمد منير ورامى صبرى وفريق شارموفرز، وهو الحفل الذى عرف باسم حفل القرن، داخل فاميلى بارك بالتجمع الخامس، والحفل تنظيم شركة Funcom، وأتيحت تذاكره على موقع تذكرتى أو من خلال تطبيق طلبات.

ثانى الحفلات مع الهضبة عمرو دياب الذى سيحيى حفله الغنائى فى مسرح المنار بالتجمع الخامس، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره المصرى، أما الحفل الثالث فهو من نصيب فريق وسط البلد الذى يحيى حفله الغنائى بمدينة الشيخ زايد.

وفى سياق مختلف طرح الكينج محمد منير مؤخرًا "يا فلسطينى"، وأهدى الكينج كليب الأغنية لـ"الخليج 365"، وهى تحمل رسالة دعم لكل فلسطينى، وتقول كلماتها "آدى الشعب إن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة.. جندل تأمينك.. ينصر دينك يا فلسطينى"، والأغنية تأليف عصام عبد الله وألحان كامل شريف وإخراج أحمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.