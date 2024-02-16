شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يعود لدراما رمضان.. أعمال خلدت اسم مجدى أبو عميرة فى ذاكرة الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الدرامى الرمضانى 2024 عودة المخرج الكبير مجدى أبو عميرة أو "الملك" كما يلقبونه، حيث يعود بعد غياب دام نحو 4 أعوام تقريبًا، منذ مسلسل "قوت القلوب" الذى عُرض عام 2020، لكن عدوة أبو عميرة ستكون أيضا من خلال شهر رمضان الذى شهد له من قبل روائع الأعمال فى تاريخ الدراما المصرية والعربية.

مجدى أبو عميرة هو مخرج الروائع فى الدراما المصرية والعربية قدم لنا الكثير من الأعمال الراسخة فى وجداننا ومنها مثلا مسلسله "ذئاب الجبل" عام 1992، الذى كانت تخلو الشوارع من المارة وقت عرضه، وحقق نجاحا مدويا على المستوى الجماهيرى والنقدى.

من روائع أبو عميرة أيضا فى شهر رمضان مسلسلات: يتربى في عزو عام 2007 مع النجم الكبير يحيى الفخراني، وقدم لنا أيضا ملك الدراما مسلسل "المال والبنون" وهو من جزئين أنتج وعرض فى بداية تسعينيات القرن العشرين، حيث عرض الجزء الأول في عام 1993 والثاني في عام 1995، وكتب المسلسل محمد جلال عبد القوي وأخرجه مجدي أبو عميرة، وهو أيضا من ايقونات الدراما المصرية والعربية ، ويعتبر من أهم مسلسلات فترة التسعينات وحصل على جائزة إدارة الإذاعة والتليفزيون المصرية عام 1998 وتم تكريم مخرجه مجدي أبو عميرة.

ومن أعمال أبو عميرة أيضا الراسخة في وجدان الشعوب العربية الضوء الشارد ، الرجل الآخر، السيرة الهلالية ، الحقيقة والسراب ، أين قلبي ، محمود المصري ، ملك روحي ، الرجل الآخر وغيرها من الروائع.

ومسلسل "عتبات البهجة" الذي يعود به أبو عميرة لموسم دراما رمضان بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

مجدي أبو عميرة صنع نجومية الكثير من الفنانين ومسلسلاته كانت تضعهم في القمة وترفع من أجرهم وتصعد من نجوميتهم ، كما أنه كان مكتشفا للعديد من الوجوه والفنانين الذين صاروا نجوما فيما بعد منهم حلا شيحة وأحمد زاهر وسمية الخشاب وغيرهم.