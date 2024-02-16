مهرجان البحر الأحمر السينمائي يُحدّد موعد دورته الجديدة في جدّة التاريخية

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن موعد دورته الرابعة لعام ٢٠٢٤، والمتوقع إقامتها من ٥ حتى ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٤ في جدة التاريخية.

وكان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قد اختتم فعاليات الدورة الثالثة منه بتوزيع جوائز وتكريم النجم العالمي والمنتج نيكولاس كيدج. كما حضر حفل ختام الدورة الثالثة عدد كبير من المشاهير ابرزهم: جايسن ستاثام، نيكولاس كيج، هالي بيري، غوينث بالترو، يسرا، عبدالله السّدحان، ظافر العابدين، أدريان برودي، جورجينا تشابمان، أمير رمسيس، فريدة بينتو، زينة مكي، باسم مغنية وزوجته شيرين، وسام فارس وسارة ابي كنعان، سينتيا صموئيل، جورج خباز، ستيفاني عطالله، أحمد داود وزوجته علا رشدي، درة زروق، أسماء جلال، سوسن بدر، أحمد مجدي، أمير المصري،علياء بهات، علي الكلثمي، ميلا الزهراني، يعقوب الفرحان، أمينة خليل، وسام صباغ، الهام شاهين، وغيرهم.

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على صعيد آخر، أعلنت مؤسسة البحر الأحمر مشاركتها في الدورة الـ٧٤ من مهرجان برلين السينمائي، المقرر انطلاقها اليوم الخميس ١٥ شباط وتستمر حتى ٢٥ من نفس الشهر، بمشاركة عدد من الأفلام العربية.

وتُشارك مؤسسة البحر الأحمر في مهرجان برلين السينمائي، بحضور أربعة أفلام مدعومة من صندوق البحر الأحمر وهي: “ماء العين” و”الشاي الأسود” و”متل قصص الحب” و”الرحلة الأخيرة”، والفيلم المشارك في قسم قيد الإنجاز في سوق البحر الأحمر “الناجون من العتمة”، وذلك لتعزيز دور المؤسسة وجهودها في تطوير وتعزيز صناعة السينما في المنطقة العربية وقارتي آسيا وأفريقيا.