بالصورة - تيا ديب تستعرض رشاقتها بفستان أسود رائع..و سعر حقيبة يدها سيفاجؤكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بأخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت تيا بلوك بغاية الأناقة إرتدت فيه فستان ضيق و قصير باللون الأسود ذات أكمتام طويلة مع حذاء عالي ذات كعب عالي من الجلد الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت تيا بيدها حقيبة من دار ازياء CHANEL باللون الاسود وصل سعرها إلى 6,200 دولار.

وكانت سحرت تيا ديب الجمهور بإطلالة رائعة، ظهرت فيها مرتدية توب ضيقاً باللون الأسود، مع سروال واسع من الجينز، ونسقت معهما معطفاً طويلاً من الجلد الأسود، وإعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها.

