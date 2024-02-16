- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - تألقت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بأخر إطلالة لها على الجمهور من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت تيا بلوك بغاية الأناقة إرتدت فيه فستان ضيق و قصير باللون الأسود ذات أكمتام طويلة مع حذاء عالي ذات كعب عالي من الجلد الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و حملت تيا بيدها حقيبة من دار ازياء CHANEL باللون الاسود وصل سعرها إلى 6,200 دولار.
وكانت سحرت تيا ديب الجمهور بإطلالة رائعة، ظهرت فيها مرتدية توب ضيقاً باللون الأسود، مع سروال واسع من الجينز، ونسقت معهما معطفاً طويلاً من الجلد الأسود، وإعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - تيا ديب تستعرض رشاقتها بفستان أسود رائع..و سعر حقيبة يدها سيفاجؤكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.