حلا شيحة تكشف عن ملامح شخصيتها في "إمبراطورية ميم" و تحمس الجمهور بالبوستر الرسمي

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية حلا شيحة البوستر الرسمي الخاب بأخر الأعمال التي تشارك فيها و هو مسلسل "إمبراطورية ميم" المنتظر عرضه خلال موسم دراما رمضان المُقبل، و كشفت عن ملامح شخصيتها محمسةً الجمهور بسؤالهم عن إسمها في المسلسل : "اسمي بيبدأ بحرف ال م، يا تري هو إيه؟، إمبراطورية م - رمضان ٢٠٢٤".



و في وقت سابق، و بمناسبة عيد الحب، وجهت حلا شيحة رسالة لمتابعيها عبر حسابها الخاص، وعبرت عن تفاؤلها بهذه الحياة.

وشاركت حلا الجمهور صورة لها، وعلقت: "كن إيجابياً" لتتلقى العديد من التعليقات من متابعيها الذي أثنوا على عودتها للفن.

