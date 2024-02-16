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ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة المصرية حلا شيحة البوستر الرسمي الخاب بأخر الأعمال التي تشارك فيها و هو مسلسل "إمبراطورية ميم" المنتظر عرضه خلال موسم دراما رمضان المُقبل، و كشفت عن ملامح شخصيتها محمسةً الجمهور بسؤالهم عن إسمها في المسلسل : "اسمي بيبدأ بحرف ال م، يا تري هو إيه؟، إمبراطورية م - رمضان ٢٠٢٤".
و في وقت سابق، و بمناسبة عيد الحب، وجهت حلا شيحة رسالة لمتابعيها عبر حسابها الخاص، وعبرت عن تفاؤلها بهذه الحياة.
وشاركت حلا الجمهور صورة لها، وعلقت: "كن إيجابياً" لتتلقى العديد من التعليقات من متابعيها الذي أثنوا على عودتها للفن.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تكشف عن ملامح شخصيتها في "إمبراطورية ميم" و تحمس الجمهور بالبوستر الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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