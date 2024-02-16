أورتيغا يستعد لطرح أغنية "مش فارقة معايا" قريباً

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري أورتيغا لطرح أحدث أغانيه بعنوان "مش فارقة معايا"، والمقرر طرحها قريباً، والأغنية من كلمات Mix، ألحان أورتيغا، توزيع وميكس وماستر Codex، ناي نادر الشاعر، وإخراج علي العتر.



يذكر أن آخر أعمال أورتيغا كان "خليك في نفسك" وهي من كلمات عمرو المشاكس، ألحان وتوزيع فيفتي شبرا، إخراج كريم الغمري.

أحمد متولّي مصطفى مغني شعبي مصري، بدأ حياته بلعب كرة القدم وترك التعليم في المرحلة الإعدادية، بدأ مشواره الغنائي عن طريق الصدفة بالتقائه مع المطرب الشعبي أوكا. وبدأوا معاً بغناء الراب، ثم تحولوا لغناء نوع موسيقي جديد يعرف بإسم المهرجانات، وكون هو وصديقه أوكا فرقة 8% الشعبية.