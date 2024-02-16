جيرار ديبارديو يواجه إتهامات جديدة بسوء السلوك الجنـ سي .. هذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت اتهامات جديدة بسوء السلوك الجـ نسي ضد الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو، فقد رفعت امرأة دعوى قضائية ضد الممثل في 9 يناير/كانون الثاني، زاعمةً أنها تعرضت لاعتداء جنـ سي أثناء تصوير فيلم قبل عقد من الزمن تقريبًا، يتعلق الإتهام بحادثة وقعت أثناء تصوير فيلم Le Magisien et les Siamois في آذار 2014.



وكانت المرأة، التي لا ترغب في الكشف عن هويتها، والتي كانت تبلغ من العمر 24 عامًا في ذلك الوقت وكانت تعمل كمساعدة، حسبما ذكرت صحيفة لو كورييه دو لويست، وقد اشتكت من أن ديبارديو لمس أجزاءها الحميمة وتلفظ بعبارات بذيئة.

ووفقًا للصحيفة، قال محامي ديبارديو إن موكله أنكر أي تحـ رش جنـ سي، كما كان الحال في محاكمات أخرى جارية.

المحاكمة التي يُتهم فيها ديبارديو بـ"الاعتداء الجنـ سي على أشخاص مستضعفين من خلال إساءة استخدام سلطة منصبه".

إتهم عدد من النساء الممثل الشهير، الذي ظهر في أكثر من 200 فيلم، بالعنف الجنـ سي، يخضع ديبارديو للتحقيق بتهمة الاغتـ صاب المزعوم منذ عام 2020.