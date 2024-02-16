شاهد جمهور أحلام يهديها هدية ذهبية بمناسبة يوم ميلادها

تلقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي هدية مميزة من جمهورها بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف يوم 13 فبراير.

ونشر زوجها مبارك الهاجري مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “سناب شات” يظهر صندوقًا مليئًا بالذهب مكتوبًا عليه “إهداء خاص لفنانة العرب أحلام الشامسي”.

لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن إعجابهم بالهدية المميزة التي تليق بمكانة أحلام كفنانة خليجية بارزة.

وكان العديد من نجوم الوطن العربي قد هنّأوا أحلام بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدين على مكانتها المميزة في الساحة الفنية العربية.