شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر السراج: المؤلف اختار اسم "رام الله" قبل أحداث غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هاجر السراج أثناء استضافتها بتليفزيون الخليج 365 مع الزميلة لميس محمد، وذلك بعد نجاحها فى دور رام الله بمسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقي وغادة عادل، والمنتج طارق الجنايني هو من قام بترشيحي لدور رام الله، وكان من المفترض أن نقدم عملاً سوياً قبل حالة خاصة لكنه لم يكتمل، وعندما عرض على سيناريو حالة خاصة قرأته على الفور وشدنى دور رام الله ووافقت عليه.

وتابعت هاجر السراج: الحقيقة أن مؤلف المسلسل كان قد اختار اسم رام الله قبل أحداث غزة وعندما سألته عن سبب اختيار الاسم قال إن الشخصية سورية لها أصول فلسطينية فأردت أن تكون باسم مختلف لم يذكر فى الدراما من قبل.

وأكدت أن شخصية رام الله هي شخصية مركبة وبها العديد من التفاصيل وكان صعب التحضير لها ، فكان لها شخصية مع كل فرد بالمسلسل فهي مع نديم طيبة ومع أماني خائفة ومع ياسر سعيدة ومع عز جادة جدا.

مسلسل "حالة خاصة" مكون من 10 حلقات، وعرض على مدار الأسابيع الماضية على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.