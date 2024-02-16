شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز بصحبة إلهام شاهين ودريد لحام فى مهرجان بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دنيا عبد العزيز صورة تجمعها بالنجم الكبير دريد لحام والنجمة الهام شاهين والنجم اللبنانى باسم مغنية والنجم السورى على سكر، وذلك على هامش حضورهم مهرجان بغداد السينمائى بدورته الأولى فى العراق.



دنيا عبد العزيز والهام شاهين ودريد لحام وباسم مغنية وعلى سكر فى مهرجان بغداد

وكانت النجمة دنيا عبد العزيز أعربت عن سعادتها بوجودها فى العراق لحضور مهرجان بغداد السينمائي فى دورته الأولى، وقالت فى تصريحات صحفية: "دى أول مرة أزور العراق وتحديدًا بغداد، وانبسطت جدًا بكل حاجة".

وتابعت دنيا عبد العزيز: "العراق بلد جميل وعريق وأهلها ناس محترمين وطيبين وأهل كرم وبيحبوا الشعب المصري جدا، وده حسيت به من ترحيبهم بينا وحبهم للوفد المصري الحاضر فعاليات المهرجان".

وأضافت دنيا عبد العزيز: "سعيدة جدًا بانطلاق مهرجان بغداد السينملائي بدورته الأولى، شيء مشرف وبتمنى له النجاح فى دوراته المقبلة، ومستوى الأفلام المشارك بالمهرجان ممتازة جدًا سواء من مصر أو العراق أو سوريا ولبنان والمغرب والأردن، فكل الأفلام مستواها رائع سواء الأفلام الروائية الطويلة أو الأفلام القصيرة".

واستكملت دنيا عبد العزيز: "إقامة مهرجان سينما فى العراق تأخر بعض الوقت ولكن كل حاجة بوقتها فهي بلد تهتم بالثقافة والفنون وأكيد هايكون فى اهتمام بالسينما الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها أعجبت بكل شيء بالعراق سواء شعبها والأماكن الأثرية والطعام العراقى".

يذكر أن آخر الأعمال المسرحية للفنانة دنيا عبد العزيز مسرحية "زقاق المدق"، وهي مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها أيضا بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.