ويل سميث يحضر لفيلم أكشن جديد بعنوان " قطاع الطرق" .. وهذه قصته

ميرنا وليد - بيروت - يحضّر الممثل الأميركي ويل سميث لفيلم جديد بعنوان "قطاع الطرق"، وهو مقتبس عن رواية تشاك هوجان "الشيطان المتجول".

وأشارت مجلة فارايتي إلى أن فيلم ويل سميث القادم سيكون الثاني له بعد أن قام زميله كريس روك بلكم زوجة ويل جادا بينيديكت سميث في وجهها في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 نتيجة سخريتها من رأسه الحليق.

أول أفلامه التي ستعرض على شاشة السينما بعد اللكمة هو فيلم "التحرر" للمخرج أنطوان فوكوا الذي صدر في 2 ديسمبر 2022.

في الرواية الأصلية، يعود أحد المحاربين القدامى في حرب العراق إلى بوسطن ويتورط مع تجار مخدرات خطرين، ويدرك أنه لم يعد بحاجة إلى بلده.

يلتقطه صديق قديم ويعرض عليه وظيفة مع مجموعة من زملائه "المحاربين القدامى" الذين يستخدمون التكنولوجيا العسكرية لتعطيل تجارة مخدرات كبيرة وسرقة الأموال وتدمير المخدرات.

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