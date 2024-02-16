ميرنا وليد - بيروت - تقدم الفنان اللبناني زياد برجي بالشكر لفريق عمل أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "حقك عليي" وإلى متابعيه وذلك في منشور له بصفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وكتب زياد معبراً عن سعادته قائلاً :"إنه لمن دواعي سروري دائمًا العمل مع فريق جميل يجلب الكثير من الإبداع والشغف للمشروع. شكرا لكم جميعا! وشكرًا آخر على التعليقات الجميلة من جميع الأشخاص الرائعين.. أحبكم".

وأرفق زياد المنشور بمقطع من كليب الأغنية مدته 20 ثانية والذي شاركته فيه تمثيلاً رولا بحسون والذي يعاود التعاون الثاني بينها وبين برجي.

أغنية " حقك عليي من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع موسيقي ألكساندر ميساكيان، مكس وماستر إيلي بربر، روجيه أبي عقل، إخراج جان كلود ديب.

كانت هذه تفاصيل خبر زياد برجي سعيد بأصداء أغنيته "حقك عليي" ويشكر فرق عمله ومحبيه-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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