صبا الرافعي تطرح أحدث أغانيها "خطر حبك" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية صبا الرافعي أحدث أغانيها الجديدة "خطر حبك" من كلماتها والحان وتوزيع خالد نبيل.

وكانت صبا الرافعي قد عبرت عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي يحققه مسلسلها الجديد "وبينا ميعاد" بالجزء الثاني والذي

وتلعب فيه صبا دور دينا وهي مهندسة ديكور ويعد دورها ظهور خاص سيقلب أحداث العمل ويفجر مفاجأة كبيرة ضمنها.

المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال ويلعب بطولته الممثلين صبري فواز وشيرين رضا و بسمة احمد ومدحت صالح وغيرهم.

صبا مبارك هي ممثلة ومخرجة لبنانية مقيمة في مصر وهي ابنة سفير لبناني سابق في مصر، حصلت على الشهادة الجامعية بعلم الاجتماع من الجامعة اللبنانية إلى جانب الدبلوم في الترجمة من الجامعة الأميركية.

ومن أشهر أعمالها مسلسل الضاحك الباكي (2022) ورانيا وسكينة (2022) وشارع 9 (2022) وإجازة مفتوحة (2021)

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