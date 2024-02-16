ناهي لحود برسالة مؤثرة في عيد ميلاد إبنة أخيه الراحلة فاليري لحود-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - استذكر المنتج اللبناني ناهي لحود شقيق المؤلف المسرحي الراحل روميو لحود إبنه أخيه الراحلة فاليري لحود التي توفيت في 21 تموز من العام 2023 بعد صراع من المرض.



وشارك لحود صورة لـ فاليري أو كما كان يدللها بمناداتها "فال" في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي موجهة رسالة معايدة مؤثرة لروحها في عيد ميلادها الذي يوافق اليوم في 16 شباط/ فبراير، وجاء فيها :"اليوم عيد ميلادك كنت معتاداً أن أتصل بك على الواتس آب ولكن لسوء الحظ ، المشتركة غائبة بسبب رحلتها الأبدية".

أضاف :"فال، يا ابنة أخي الرائعة الصغيرة وأجمل إبنة أخ في العالم، عيد ميلاد سعيداً طوال الطريق.. عمك الأوحد " مرفقاً منشوره بمز تعبيري لقلب أحمر.

سذكر أن فاليري رحلت بعد وفاة والدها روميو لحود بثمانية أشهر فقط.

من موقع الخليج 365 نتوجه لـ آل لحود بتعازينا القلبية طالبين لروح فاليري الراحة الأبدية.