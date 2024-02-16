حكيم يتغزل في الفتيات "جامدة وكمان متدلعة" (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل نجم الأغنية الشعبية حكيم، الترويج لأغنيتة الجديدة مدلعة، والتي حصدت نسب مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

وتقول كلمات أغنية مدلعة:" بص بص بص وبص

بص على الحلاوة بص على الجمال

بص على الشقاوة بنت الناس التقال

بص بص بص وبص

بص على الحلاوة بص على الجمال

بص على الشقاوة بنت الناس التقال

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

بت حلوة توب كنتالوب

لما شافتها قلبي راح مطبطب

قولي لو مكاني تعمل ايه

نمرة صح لو تشوفها صح صح

كله جنب منها سيقى بح بح

هي احلى وردة في البوكيه

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

والنعمة دي حالة شاذة

واول بس ما هزت هزة

خلت كل الناس تتغذى

من جمالك يا قمر

ضحكتها حلوة كيوتة

واخدة لقب اجمل بنوتة

زي التاج عالراس محطوطة

وانا قلبي مولع نار

واول بس ما هزت هزة

خلت كل الناس تتغذى

من جمالك يا قمر

ضحكتها حلوة كيوتة

واخدة لقب اجمل بنوتة

زي التاج عالراس محطوطة

وانا قلبي مولع نار

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة

يا قشطة يا جامدة وكمان مدلعة

كل اللي يشوف جمالك يقول دي بأربعة".

آخر أغاني حكيم على يوتيوب

يذكر أن آخر أعمال النجم حكيم، أغنية حبايبنا، والتي حققت صدى واسعًا على موقع يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر الغنائي إسلام كنكا، والحان كريم الصباغ، وتوزيع فلسطيني، وهندسة صوتية أحمد جوده.

وتقول كلماتها:" حبايبنا هى دنيا نعشها مره نحلى ايامها لو حتى مره افتح بيبان الفرح ويا الحب سافر وسط الحبايب الدنيا احلى يلا بينا نعيش الفرحه مع الحبابيب والقرايب فاتو كتير اوى اللى غايب فى ليلتنا دى ليلتنا وسط اللمه وسط العايله اجمل صحبه و اجمل ليله لمتنا دى لمتنا هما دول حبايبنا حبايبنا حبايبنا حابينا هما دوووووول حبايبنا حبايبنا حبايبنا حباينا هما دوووووول حلوه الليله ديا وسط حبايبنا ننسى الهم وننسى الغم اللى تعبنا دى ليلتنا دى ليلتنا الليلادي نرقص كل اللى حبابنا واللى فى نفسه حاجة بالحب يشاركنا دا اللى يلاقى دلع وميدلعش عيب ميصحش ومينفعش عيش اللحظه وعيش الفرحه وسط اللمه متتعوضش قول الحزن مع السلامه قابل الدنيا با بتسامه انسى الجرح والملامه الدنيا حلوه حبايبنا يا حبايبنا اجمل صحبه واجمل لمه اجمل ليله واجمل عايله حبايبنا هما هما هما دولا حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبايبنا هما دوووووول حبايبنا حبايبنا حبايبنا حباينا هما دوووووول اللى يجاملنا مردوضالك ياللى فى الفرح تقسمنا بكره يجى الدور عليك وتشوف دا منا الف شكر على الجمايل ياللى منا اللى يجملنا ياللى منا جمب منا وسط اهلى وسط ناسى مشرفنى لو تميل الدنيا بيا انت ساندنى حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبايبناهما دوووووول حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبابينا هما دوووووول ".