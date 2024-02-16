"الحشاشين وجودر وتاج".. تعرف على أبرز المسلسلات التاريخية رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ينتظر عشاق دراما رمضان بدء الماراثون بعد أسابيع قليلة إذ تتنافس عدد من الأعمال التلفزيونية التي تنتمي أحداثها للنوعية التاريخية ويتم تقديم أحداث تاريخية أثرت على مسار التاريخ سواء مصرية، أو خليجية.

وتضم قائمة الأعمال التاريخية هذا العام العديد من المسلسلات المرتقبة أبرزها مسلسل "الحشاشين"، مسلسل "جودار"، مسلسل "غالية البقمية"، مسلسل "بيت العنكبوت"، مسلسل "غالية البقمية".

وإليكم أبرز المسلسلات التاريخية التي سيتم عرضها في رمضان 2024:

"الحشاشين" (مصري)

المسلسل بطولة النجم كريم عبد العزيز، وتدور أحداثه في القرن الـ11 حول قصة "حسن الصباح" مؤسس جماعة الحشاشين" أحد أشرس الجماعات في التاريخ وأكثرها دموية، ويشارك بالبطولة الفنانة ميرنا نور الدين، الفنانة سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، ومن المقرر عرضه على قناة "dmc".

"جودر" (مصري)

تم تغيير اسم المسلسل مؤخرًا من قبل الشركة المنتجة وكان يحمل اسم "ألف ليلة وليلة" ليتم تغييره إلى "جودر" وتدور أحداثه حول حكايات "ألف ليلة وليلة" الشهيرة ويجسد بطل المسلسل الفنان ياسر جلال شخصية "شهريار" ويشاركه البطولة الفنانة اللبنانية نور، الفنانة ياسمين رئيس، الفنانة غادة طلعت، الفنانة تارا عماد، الفنان عمرو عبد الجليل، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري، ومن المقرر عرضه على قناة "dmc".

"بيت العنكبوت" (سعودي)

حرص طاقم عمل مسلسل" بيت العنكبوت" على عدم الكشف عن حبكة المسلسل، بل إبقاء قصته غامضة لإضافة المزيد من التشويق والإثارة، ولكن أكد الممثلون الذين يؤدون دور البطولة أن العمل يحمل الكثير من الدراما والتشويق بإحدي الحقب التاريخية، وتلقى أخبار المسلسل تفاعلاً واسعاً من المشاهدين الذين يترقبون عرض حلقاته، ويشارك ببطولة المسلسل أصايل محمد، فايز بن جريس، هيلدا ياسين.

"غالية البقمية" (سعودي)

تخوض الفنانة السعودية إلهام علي تجربة مختلفة ضمن دراما رمضان 2024، وذلك من خلال المسلسل السعودي التاريخي "غالية البقمية" والذي تجسد بطولته وسط نخبة من النجوم العرب، ويتناول المسلسل أحد أهم الشخصيات التاريخية وتأثيرها خلال القرن الثالث عشر هجريًا، وتدور أحداثه حول سيرة الأميرة السعودية غالية البقمي وشجاعتها التي أجبرت جيوش الدولة العثمانية الأتراك على مغادرة الدولة السعودية بعد تعرضهما للهزيمة، ويشارك ببطولة المسلسل عبدالمحسن النمر، سلوم حداد، رشيد عساف.

"الفرج بعد الشدة" (كويتي)

تدور أحداث المسلسل الكويتي "الفرج بعد الشدة" حول أحداث تراثية خلال عام 1867، كونها مرحلة تاريخية هامة في تاريخ دولة الكويت والمنطقة العربية وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما الخليجية وهم غازي حسين، عبدالإمام عبدالله، صلاح الملا، عبدالله ملك، عبير الجندي، شهاب حاجيه، تأليف مشاري حمود العميري، إخراج محمد عبدالعزيز الطواله.

"تاج" (سوري)

المسلسل تدور أحداثه في حقبة الخمسينات، ويتناول جزءًا من التاريخ المعاصر لسوريا، والفيلم بطولة مشتركة بين الفنان بسام كوسا والفنان تيم حسن ويشاركهما بطولة المسلسل دوجانا عيسى، فرح الدبيات، نورا رحال، فايا يونان، تأليف عمر أبو سعدة، إخراج سامر البرقاوي.

"خيوط المعازيب" (سعودي)

تدور أحداث المسلسل السعودي "خيوط المعازيب" بمحافظة الإحساء إحدى المناطق الواقعة شرق المملكة العربية السعودية قبل 60 عامًا مضت، حيث سيشهد المتفرج حكايات وتراث هذه المنطقة ويضم المسلسل نخبة من نجوم الدراما السعودية وهم عبدالمحسن النمر، إبراهيم السحاوي، ريم ارحمة، فيصل الدوخي، عبدالله الجريان، تأليف هناء العمير، إخراج عبد العزيز الشلاحي.