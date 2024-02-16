بالصورة - أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز من صالة الرياضة بعد فترة من التوقف

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز صورة لها من داخل الصالة وهي تمارس الرياضة، بعد فترة من التوقف، وذلك عبر حسابها الرسمي، وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة جذابة من داخل صالة الرياضة، وهي تستمع لأغنية "مش شايفينهم"، وحازت إعجاب متابعيها.



وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد أعلنت، مؤخرًا، طلاقها من الممثل المصري أحمد العوضي عبر حسابها، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مسلسل ضرب نار، والذي عرض في رمضان 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدى الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الممثلين.



