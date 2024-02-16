بالفيديو - طرح البرومو الرسمي لمسلسل " كامل العدد +1 " بطولة دينا الشربيني

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي لمسلسل “كامل العدد +1” ووهو من بطولة الممثلة المصرية دينا الشربيني والممثل المصري شريف سلامة، والمقرر عرضه في رمضان 2024، وكشف البرومو التشويقي للعمل عن لوك جديد تظهر به دينا الشربيني خلال أحداث المسلسل ولكنها تستيقظ من الحلم وتصتدم بالواقع لتجد نفسها تستقبل مولود جديد من زوجها شريف سلامة بجانب عدد أولادها من زوجها السابق.



تدور أحداث مسلسل "كامل العدد+1" في اطار اجتماعي مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.