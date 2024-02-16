- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم في 16 شباط 2024 الذكرى العاشرة لوفاة الممثل الكوميدي اللبناني أحمد دنش الملقب بـ"درباس" والذي كان احد أعضاء فرقة أبو سليم أي الممثل صلاح تيزاني، وذلك بعد أن تدهورت صحته ودخل في غيبوبة ليفارق الحياةز
اشتهر درباس بأغنية "ما طلت سهام" التي كان يغنيها ضمن مسلسلات فرقة أبو سليم واالذي كان رفيق الرحلة الطويلة معه
فقد الكثير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.
وهو ممثل مخضرم ينتمي إلى الجيل المؤسس للدراما اللبنانية، قدّم مع زملائه الكبار باقة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية والإذاعية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الذكرى السنوية العاشرة لرحيل أحمد دنش "درباس" أحد أعضاء فرقة أبو سليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.