وزير الإعلام زياد مكاري يثني على جودة النبيذ اللبناني ومصنّعيه من باريس-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبّر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري عن فخره بالصناعة اللبنانية والصناعيين اللبنانيين وذلك خلال زيارته المعرض النبيذ العالمي على هامش لقاءاته في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان له لقاء مع أصحاب مصانع النبيذ، خلال جولة له في القسم اللبناني من المعرض.



وقد أشاد الوزير المكاري بجودة النبيذ اللبناني الذي ينافس النبيذ العالمي في المذاق والنوعية.

ونشر المكاري في صفحته الخاصة بموقع للتواصل الاجتماعي صورة له مع أصحاب مصانع النبيذ في باريس وأرفقها بتعليق جاء فيه :"تشعر بالفخر حين ترى مشاركة لبنان في اهم معرض للنبيذ في باريس -VinExpo، فالمشاركون ، اصحاب ١١ مصنع للنبيذ، هم المساهمون في تعريف العالم على نبيذ كرومنا، الذي ينال جوائز العالمية. لبنان باقٍ بشعبه الخلوق والمثابر "رغم كل شي".