الحلفاوي يعلق على تشكيل النادي الأهلي في أول مبارياته بدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن رأيه في تشكيل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مباراته ضد فريق بلوزداد الجزائري بأول مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تقام مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساءً على استاد 5 يوليو معقل الفريق الجزائري.

ونشر "الحلفاوي" تعليق على تشكيل النادي الأهلي عبر بوست نشره على حسابه الرسمي "X" قائلا: "البدء بطاهر في خط الهجوم يوحي بأن كولر سيلعب على التعادل وليس للفوز كما قال، عنده رضا سليم وكهربا كلاهما جناح أيسر والشحات يلعب يمين، وطاهر كان ممكن يلعب الشوط الثاني مع قفشة لو تقدمنا، لكن هو أدري بلاعبيه".

يذكر أن نبيل الحلفاوي يشارك بمسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة الفنان آسر ياسين والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024 ويمثل عودته لدراما رمضان بعد غياب منذ مسلسل "القاهرة: كابول" الذي عرض في رمضان 2021.

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