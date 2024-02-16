بجوار زينة ومي وطارق وباسم..أحمد السقا يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "العتاولة" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف النجم أحمد السقا عن البوستر الرسمي لمسلسل "العتاولة" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2024 وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "السقا" بوستر المسلسل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "توكلنا على الله مسلسل العتاولة رمضان 2024 إن شاء الله دعواتكم"، وتوسط "السقا" البوستر وسط عدد من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنان طارق لطفي، الفنان باسم سمرة، الفنانة مي كساب، والفنانة زينة.

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في إحدى الحارات الشعبية ويتناول العديد من الشخصيات والنماذج الحياتية التي تبرز جمال الحارة وكل ما فيها، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنانة حنان يوسف، الفنانة نهى عابدين، الفنان سامي مغاوري، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن الفنان أحمد السقا عرض له مؤخرًا مسلسل "جولة أخيرة" على منصة "Amazon Prime" وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وسط مشاركة عدد من النجوم وهم الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان رشدي الشامي، الفنان علي صبحي، تأليف محمد ندا، إخراج مريم أحمدي.

اقرأ أيضا:

"الحشاشين وجودر وتاج".. تعرف على أبرز المسلسلات التاريخية رمضان 2024