شكرا لقرائتكم خبر عن عرض عبده داغر للمركز القومى للسينما ضمن فعاليات الأوبرا المصرية.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية لإحياء ذكرى القامات الفنية يعرض المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر الفيلم

التسجيلى "عبده داغر" للمخرج "وحيد مخيمر" ومن انتاج المركز القومي للسينما، والذي تدور احداثه حول حياة وألحان وموسيقى الموسيقار العالمي" عبده داغر"،وذلك ضمن فعاليات ندوة ثقافية لمناقشة كتاب ( عبدة داغر ظاهرة لا تتكرر ) للناقدة المصرية الموسيقية والإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يوم الاثنين القادم الموافق ١٩ فبراير بمسرح الموسيقي العربية

يذكر أن الفنان عبده داغر ، هو موسيقار مصري رائد، يُعد من أشهر عازفي الكمان في العالم، وأول من وضع منهجًا لتدريس الموسيقى الشرقية في الجامعات، ساهم في إثراء الحركة الثقافية، وأسس مع عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية. عزفت مؤلفاته على مسارح عالمية، وصُمم له تمثالًا في متحف الموسيقى في ألمانيا.