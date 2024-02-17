شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة.. عرض مسرحى للأطفال بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورغادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون العرض المسرحى " كلاكيت تانى مرة " نتاج ورشة الاطفال 2 التى نظمها مسرح نهاد صليحة المكشوف وذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة لدعم وتنميه مهارات الأطفال.

يذكر أن المسرح قد سبق وأعلن عن الورشة فى شهر يونيه السابق وتقدم إليها العديد من الأطفال الموهوبين من عمر خمسة سنوات وحتى 15 عاما حيث تم تدريبهم على يد ندى عفيفى صاحبه العديد من التجارب الناجحة مع الأطفال فى هذا العمر .

هذا وقد أعربت " جبارة " عن سعادتها بهذا النوع من الورش المتخصصة التى تنمى وتدعم مهارات الأطفال.

واضافت "جبارة": أن لهذه الورش العديد من المميزات منها تعليم الاطفال أساسيات التمثيل ، كسر الخجل ، تنمية الخيال ، وزيادة القدرة على التركيز وتنميه مهارات التواصل الاجتماعى .

ومن جانبه أضاف المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقى المشرف العام على مسرح نهاد صليحة :" انه بناءً على توجيهات الاستاذ الدكتور غادة جبارة بضرورة الاهتمام بالورش التعليمية التى تستهدف الطفل وضع مسرح نهاد صليحه خطة لتنفيذ مجموعة من الورش التعليمية للأطفال منها ورشة التشكيل بالمعادن لصناعة الحلى ، ورشة تعليم اساسيات الرسم للاطفال ١، ٢، ٣ ، ٤ واخيرا ورشة تعليم اساسيات التمثيل للاطفال ١و ٢ والتى تعد من أهم الورش التى أقامها المسرح لاكتمال جوانبها التعليمية من خلال التطبيق على العرض المسرحى .

واضاف أن المسرح سوف يستمر فى تقديم الورش التدريبية المتنوعة للاطفال وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الاخيرة من التوسع فى مساحة المسرح .

العرض المسرحى " كلاكيت تانى مرة " تأليف عبد الله ناجى ، توزيع وألحان فادى سمير وإخراج ندى عفيفى .